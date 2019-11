100 famílias de Catolé do Rocha ganham geladeiras novas nesta quinta

Com o objetivo de incentivar boas práticas de consumo e combater o desperdício de energia elétrica, nesta quarta-feira, 28, o Projeto Nossa Energia, da Energisa, vai beneficiar 100 famílias de Catolé do Rocha com a troca de geladeiras antigas por novas.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel e atende famílias adimplentes com a conta de energia e residentes em comunidades de baixo poder aquisitivo. Para ganhar o eletrodoméstico, mais econômico e eficiente, com selo Procel e indicação ‘A’, foram selecionadas as unidades consumidoras com geladeiras em pior estado de uso.

Entre os dias 22 e 26, equipes de campo visitaram a casa dos candidatos para eleger as famílias que serão contempladas pelo Projeto Nossa Energia nas comunidades São Francisco e Santa Clara. A ação começou no dia 19 de novembro, com o cadastro dos interessados.

A troca dos eletrodomésticos em Catolé do Rocha será realizada no Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia, na Rua Calixto Fernandes de Sousa, das 8h30 às 13h30.