VINACC anuncia o tema e sete palestrantes para a Consciência Cristã 2020

Da Redação com Ascom. Publicado em 5 de março de 2019 às 7:46.

Um dia antes do término do 21º Encontro Para a Consciência Cristã, a VINACC anunciou o tema central “O Retorno do Rei” e sete preletores para 2020. A novidade entre os pregadores é o pastor e escritor americano Mark Dever, titular da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington; e Sugel Michelén, de Santo Domingo, República Dominicana.

O anúncio foi feito pelo coordenador Euder Faber, que ouviu os aplausos do público em torno de 15 mil pessoas a cada aparição de cada palestrante no telão.

Em conformidade com a coordenação da “Consciência Cristã”, o objetivo deste tema “O Retorno do Rei” é trabalhar a esperança escatológica acerca da volta de Cristo e de que maneira esta esperança é meio para motivação do cristão pela busca da santidade e viver aqui (na terra) para a glória de Deus.

A VINACC também anunciou sete pregadores e palestrantes para 2020: Mark Dever (EUA); Sugel Michelén, República Dominicana; Herber Jr. (SP), Mauro Meister (SP), Solano Portela(SP), Felipe Fontes(SP), Franklin Ferreira (SP), Paulo Junior (SP).