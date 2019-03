Vila do Artesão será palco de forró e ritmos carnavalescos neste sábado

A Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), anunciou que no próximo sábado, pós Carnaval haverá o projeto Forró na Vila e também ritmos carnavalescos com a presença do tradicional Rubacão da Socorro, que há sete anos faz a festa dos foliões.

Além do trio Forró Campina do projeto Forró na Vila, o tradicional bloco Rubacão da Socorro, levará à Vila do Artesão as atrações: JB do Coco e Tirinete e a Orquestra Jovem da Borborema, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB – ProCult).

Este ano, ao contrário dos anteriores, o bloco Rubacão da Socorro não sairá em desfile pelas ruas da cidade, a folia será realizada nas dependências da Vila do Artesão, do início ao fim. A programação começa às 13h e se encerra às 18h.

O evento contará com todo o aparato policial para oferecer a segurança necessária aos foliões e permissionários da Vila. Estarão presentes, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

O presidente da Amde, vereador licenciado Nelson Gomes Filho, falou sobre a programação do final de semana pós Carnaval na Vila do Artesão.

“Este ano, a pedido dos organizadores do Bloco Rubacão da Socorro, optamos por realizar o Forró na Vila no sábado pós carnaval, juntamente ao tradicional bloco do Rubacão. É possível garantir que será uma grande festa, para que todos possam curtir com tranquilidade a Ressaca de Carnaval”, disse o chefe da Pasta.

A programação e informações sobre o bloco Rubacão da Socorro estão sendo divulgadas nas redes sociais da Vila do Artesão, tanto nofecebook.com/viladoartesaocg quanto no Instagram @viladoartesaocg.