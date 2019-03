Vila do Artesão registra intensa movimentação nos dias do Carnaval em Campina

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 5 de março de 2019 às 8:02.

A Vila do Artesão, que se mantém em pleno funcionamento durante todo o período de Carnaval na cidade, oferecendo inclusive a opção de transporte gratuito saindo do Parque do Povo, para os interessados em conhecer e visitar o espaço, já recebeu centenas de visitantes durante todo esse período festivo.

Há também um estande da Vila do Artesão funcionando dentro da estrutura da 21ª Consciência Cristã, por meio da parceria entre a Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde) e a organização do evento.

Os visitantes da Vila têm a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos artistas locais, comprar produtos e ainda se alimentar com a melhor comida regional, disponível na Praça de Alimentação da Vila do Artesão.

Para o presidente da Amde, vereador licenciado Nelson Gomes Filho, a movimentação superou as expectativas.

“O Carnaval ainda não chegou ao fim e já podemos afirmar que a Vila do Artesão tem feito grande diferença no Carnaval da cidade, se consagrando como uma excelente opção de local para visitar durante as festividades e eventos realizados em Campina Grande”, declarou o chefe da pasta.

O público que visitar a Vila do Artesão pode aproveitar o espaço para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande, degustar a melhor comida regional e usufruir dos serviços de beleza. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.