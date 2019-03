Vice-governadora paraibana deixa mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher

Nesta sexta-feira (8), em entrevista para a Rádio Correio FM, a vice-governadora da Paraíba Lígia Feliciano (PDT), deixou um recado destinado para a população em relação ao Dia Internacional da Mulher, data comemorada no dia de hoje.

Lígia desejou que todas as mulheres paraibanas tenham um dia especial e abençoado e afirmou que em todos os ambientes a participação feminina é relevante e importante.

– Desde o Governo do Estado, quanto nas empresas, nas Câmaras de Vereadores, na Assembleia, a mulher é importante em todos os lugares. Eu como mulher e vice-governadora possuo uma responsabilidade muito grande, que é sempre estar olhando para as necessidades e políticas públicas que estejam fortalecendo as mulheres – declarou Lígia.

A vice-governadora comemorou o fato de que nesta Legislatura, a política paraibana ganhou uma senadora e uma deputada federal, mesmo quando a porcentagem da representatividade feminina na política não chegue ainda a 10%.

Ela ressaltou que a participação feminina na política precisa crescer para que a desigualdade de gêneros diminua cada vez mais.

Lígia pontuou que as mulheres atuando na política fazem com que avanços em relação as necessidades das próprias mulheres sejam feitos de maneira mais apurada e efetiva, fortalecendo assim a todas.

Por fim, também comentou sobre o ‘Empreender Mulher’, programa de financiamento para empreendedoras que necessitam de empréstimos para movimentarem seus negócios próprios, que este ano realizará vários eventos.