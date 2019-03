Vereadora ressalta importância da Frente Parlamentar de Defesa da Mulher

A vereadora Pâmela Vital do Rêgo (MDB) comentou a sessão especial ocorrida nessa terça-feira (12), na Câmara Municipal de Campina Grande, para a instalação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher, e destacou que é preciso voltar a atenção para o número de feminicídios que vem crescendo, especialmente em Campina Grande, e para o atendimento à saúde da mulher que ainda é muito restrito.

Pâmela destacou a importância da Lei da Parada Segura, do vereador Olímpio Oliveira (MDB), que possibilita à mulher subir e descer em qualquer lugar na rota do seu ônibus. Também encorajou as mulheres que desejam participar da política e mudar a realidade de outras mulheres.

– A Frente não é apenas formada por mim e pela presidente Ivonete, mas também pelo vereador João Dantas. Os homens também estão buscando e procuram o feedback das mulheres – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM