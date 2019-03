Vereadora cobra audiência para discutir aumento na tarifa de ônibus em Campina

Autora do requerimento de Audiência Pública para discutir o aumento na tarifa de ônibus em Campina Grande, a vereadora Pâmela Vital do Rêgo (MDB) cobrou nesta sexta-feira (8) a realização do encontro pela Câmara de Vereadores.

A propositura, aprovada no dia 13 de fevereiro, acabou não vingando porque a Casa de Félix Araújo suspendeu logo em seguida as atividades legislativas. Desde o dia 18 de fevereiro, iniciou-se uma reforma na estrutura do setor elétrico. As sessões só retornaram nesta quinta-feira (7).

“É algo que pensam: ‘Ah! Não. Já teve o aumento. Vamos deixar passar’. Três semanas se passaram. A gente tem que discutir agora a tarifa. Tudo bem que não vai ser mudado, na cabeça de muitos, mas a população tem que saber [os motivos do reajuste]”, afirmou.

No dia seguinte à aprovação, o superintendente Félix Neto, da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande (STTP), esteve na Câmara, onde falou por Tribuna Livre sobre o novo sistema de Integração Temporal e o reajuste da tarifa.

Ela diz que ‘soou meio suspeito’ uma Tribuna logo após a aprovação da audiência: “Ele explicou tudo detalhadamente, mas não basta falar para mim, para os vereadores e para os jornalistas. Tem que falar para a população. Tem que chamar para escutar, para debater. É o que nós queremos”.

Sobre a composição do Conselho Municipal de Transportes Públicos, órgão responsável pelo reajuste, a vereadora quer ampliação: uma vaga para a Ordem dos Advogados do Brasil, duas para a Câmara – oposição e situação – e outra para entidades de classe: Estudantes, Associações ou Sindicatos.

O aumento da tarifa foi estabelecido no dia 25 de janeiro. Com o reajuste, a passagem passou a custar R$ 3,70 para pagamento em dinheiro e R$ 3,60 para quem utilizar o cartão de passagem “Vale Bus Card”. Antes, era cobrado o valor de R$ 3,30.

Com informações da Rádio Caturité FM.