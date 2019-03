Vereador se afasta e suplente assume cadeira na Câmara de Campina Grande

Da Redação com Ascom. Publicado em 14 de março de 2019 às 12:05.

O vereador Galego do Leite (Podemos) se licenciou de suas atividades na Câmara Municipal de Campina Grande por 121 dias. Durante o período ele vai tratar de questões pessoais e realizar exames médicos. A licença é sem remuneração. Tomou posse em seu lugar, na manhã desta quinta-feira (14), a suplente Maria de Fátima Melo Silva, do mesmo partido.

O pedido de licença foi apresentado na semana passada e aprovado no Plenário da Casa de Félix Araújo. Galego explicou que a ideia é permitir a passagem da suplente pelo Poder Legislativo municipal, honrando um compromisso partidário em que a importância do grupo que disputou as eleições de 2016 é reconhecida.

A suplente Dona Fátima da Vila Cabral, como é popularmente conhecida, obteve 1.397 votos (0,63%) nas eleições municipais daquele ano, ficando assim na primeira suplência. Ela é líder comunitária e desenvolve trabalhos sociais na periferia da cidade, principalmente no bairro da Vila Cabral, local onde reside.

A posse de Dona Fátima foi bastante prestigiada. Os moradores da Vila Cabral lotaram o auditório da CMCG para acompanhar a cerimônia.

Em seu discurso ela agradeceu a todos que contribuíram para essa conquista e prometeu lutar principalmente por melhorias na área da saúde. “Essa será minha principal bandeira nesse tempo que estarei como vereadora. Vou lutar por conquistas na saúde que venham a favorecer os mais necessitados”, declarou.

A presidente Ivonete Ludgério (PSD), após o ato de posse, deu as boas-vindas e comemorou o fato de ter mais uma mulher no parlamento campinense, mesmo que seja por um período de quatro meses.

Além de Ivonete e Dona Fátima, a Câmara campinense conta atualmente com a presença da também suplente Pâmela Vital.