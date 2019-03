Vereador diz que PP tem nomes para disputar a Prefeitura de Campina

O vereador Lucas Ribeiro (PP) afirmou nesta sexta-feira (8) que o nome dele e o da mãe, a senadora Daniella Ribeiro (PP), estão à disposição do partido Progressistas para disputar a Prefeitura de Campina Grande na eleição de 2020.

Questionado se poderiam ser candidatos com o apoio do atual prefeito Romero Rodrigues (PSDB), ele ponderou que “está cedo ainda para decidir uma questão como essa. Mas nosso nome está à disposição para dialogar. Tudo tem que ser feito à base da conversa”.

No entanto, não poupou elogios ao gestor: “A gente pretende manter a aliança com o prefeito Romero. Tem sido um tempo de trabalho exitoso. O prefeito é uma pessoa que trabalha, que a gente vê que tem se esforçado bastante para trazer recursos para Campina e para fazer coisas novas”.

O feito da senadora ter sido a mais votada da Paraíba, na visão do vereador, a credencia ao cargo. Porém, afirmou que “ela entende que é muito cedo [por ter sido eleita para um cargo de 8 anos, sair com 2] para buscar uma outra candidatura”.

A possibilidade não é descartada, mas ele diz que Daniella “tem uma responsabilidade como senadora e que não seria uma forma legal de corresponder a essa votação tão bonita que Campina Grande e a Paraíba toda deu a ela”.

Já no início do ano, o vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro (PP), havia afirmado que o partido trabalhará para ter candidato próprio. Mas lembrou na ocasião que “não se pode discutir uma prefeitura sem conversar com Romero, que é o chefe aqui em Campina”.

Com informações da Rádio Caturité FM.