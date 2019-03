Vereador defende mais clareza nos postos de combustíveis em Campina Grande

Um projeto de autoria do vereador Alexandre do Sindicato (PHS), que defende a obrigatoriedade de identificação clara da forma de pagamento e o valor do litro de combustível nos postos, começou a tramitar na última segunda-feira (12) na Câmara Municipal de Campina Grande.

Em entrevista à Rádio Campina FM, o vereador falou como funcionará o projeto, que, segundo ele, idealiza algo que já ocorre em diversas cidades e Estados.

– Em Campina Grande, por exemplo, você para nos postos de combustível, mas não tem uma identificação clara da forma que o pagamento deve ser feito – disse.

Ainda segundo o vereador, o consumidor só fica ciente das opções de pagamento após algum funcionário do estabelecimento vir abastecer o carro e questionar ao cliente se a forma de pagamento é no cartão ou em dinheiro.

O projeto, após aceito, determina que os postos tenham anúncios em suas bombas de combustível, com letras grandes que permitam uma boa visualização, com informações sobre pagamento e valores.

– O que nós queremos nesse caso em específico é justamente levantar a obrigatoriedade que os postos sejam claros na comunicação da forma de pagamento, já que estes aqui são muitos assistidos pelo preço não tão generoso que oferecem ao consumidor no município – ressaltou.

Por fim, Alexandre do Sindicato explicou que o projeto já está encaminhado e seguindo os processos legais.

– O projeto deu entrada na Casa, vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e esperamos que nesses 30, 60 dias o projeto já seja aprovado – finalizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM