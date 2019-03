Usina Cultural Energisa divulgará relação de artistas selecionados para edital

A Usina Cultural Energisa informa que devido a prorrogação nas inscrições do Edital de Ocupação, fica prorrogado também para o dia 15 de março, o resultado dos artistas selecionados para o Edital de Ocupação Usina Cultural Energisa 2019-2020.

O Edital de Ocupação da Usina Cultural Energisa 2019-2020 encerrou as inscrições no dia 28 de fevereiro e resultou num total de 49 propostas, sendo: 45 para mostras individuais e 4 para exposições de coletivos e/ou grupos.

Por categoria, foram 24 inscrições em Técnicas tradicionais (pintura, desenho, escultura etc.), 8 em Instalações, 14 em Fotografia e 3 em Mídias contemporâneas. No quesito gênero: 29 inscrições do sexo masculino e 20 do feminino.

Do total de artistas inscritos, 31 declararam ter nascido na Paraíba e 36 residir em João Pessoa, como há também residentes em Campina Grande, Patos, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Queimadas e Bayeux.

De acordo com o Edital podia participar artistas não paraibanos mas radicados no estado, daí há artistas naturais de cidades como São Paulo, Recife, Natal, Orós, Goiânia, Petrolina, Brasília e Crato, também oriundos de países como a França e Inglaterra.

Esta edição do Edital superou o número de inscrições em comparação com 2017 (37 inscrições) e também a quantidade de mulheres inscritas, ou seja, 41% do total.

Em razão da prorrogação das inscrições, a Comissão de Seleção deve se reunir entre os dias 11 e 13 de março, assim como os selecionados serão anunciados até o dia 15 próximo.