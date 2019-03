Unifacisa abre inscrições para Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia

Estão abertas as inscrições, até 7 de março, para o Processo Seletivo de Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade de Residência Médica para Ortopedia e Traumatologia da Unifacisa.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 450,00. O programa utilizará como local de treinamento o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Clínica Escola FCM e o Serviço Municipal de Saúde, todos na cidade de Campina Grande – PB.

O processo seletivo contará com uma prova escrita, com cem questões objetivas, realizada no dia 15 de março, das 8h às 12h, no Campus da Unifacisa. A partir das 14h, será realizada análise e arguição curricular.

O resultado dos classificados será publicado em 18 de março de 2019, através do site da Unifacisa.

O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência de trinta minutos para o início da prova. Não será permitido o candidato portar dispositivos eletrônicos (aparelhos celulares, tablet ou similares, relógios), armas, usar boné, capacete, brincos e pulseiras, portar sacola, bolsa e outros.

O candidato que infringir essas determinações será automaticamente excluído do processo seletivo.

Na sala de prova, todos os pertences dos candidatos serão acondicionados em sacos plásticos lacrados, devendo ser mantidos no chão ao lado da cadeira do candidato – Será entregue ao candidato um kit contendo lápis, caneta e borracha.