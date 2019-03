Unidos do Roger, Urso Reboliço e Tupy Guarani vencem o Carnaval Tradição 2019

O Carnaval Tradição de João Pessoa conheceu as agremiações campeãs nesta terça-feira (05). Na categoria Escola de Samba o título ficou com a Unidos do Roger, enquanto o Urso Reboliço venceu na categoria Ala Ursa.

Nas Tribos Indígenas a Tupy Guarani conquistou o bi-campeonato. Já nos Clubes de Orquestras, a agremiação campeão foi a Bandeirantes. Cada vencedor recebe uma premiação em dinheiro de R$ 5 mil, enquanto os segundos colocados R$ 3 mil e os terceiros colocados R$ 2 mil, totalizando R$ 40 mil pagos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

Já na realização do Carnaval Tradição o investimento da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) superou R$ 500 mil (para agremiações e estrutura do evento).

O Carnaval Tradição de João Pessoa ainda contou com a parceria da Liga Carnavalesca (Licarjope), Associação dos Clubes de Orquestra de Frevo, Liga Independente das Escolas de Samba e Associação dos Ursos Carnavalescos.

“Carnaval é uma festa do povo e deve ser feita para o povo. Conseguimos realizar uma grande festa, coroada com a apuração dos resultados, feita com toda lisura”, disse o diretor de Ação Cultural da Funjope, Sandoval Nóbrega.

Durante a apuração, não faltou emoção e torcida das agremiações, que compareceram em grande número nas arquibancadas montadas na Avenida Duarte da Silveira, Centro da Capital.

Quando os resultados foram divulgados, os campeões fizeram uma linda festa. A presidente da Escola de Samba Unidos do Roger, Fernanda Bevennutti destacou a dedicação da agremiação, ressaltando que a conquista representa uma vitória do bairro do Roger e uma superação pessoal.

“Esse grito estava engasgado desde o ano passado, quando perdemos o título por uma infração. Esse ano a gente trabalhou muito, envolveu a dedicação dos componentes da Escola, que fez uma linda festa na avenida. Pessoalmente, essa conquista vale muito, porque eu superei um grave problema de saúde, tive que reunir muitas forças para fazer esse Carnaval. Valeu à pena”, desabafou Fernanda.

A disputa foi acirrada em todas as categorias. Nas Ala Ursas, a agremiação campeã, a Reboliço, venceu o Urso Panda com a diferença de décimos. O presidente da agremiação, Armandinho Sales, dedicou a conquista aos moradores do Padre Zé, sede do grupo.

“É pra eles que a gente se dedica para fazer esse Carnaval. Não tenho palavras para descrever. Valeu a pena me dedicar na confecção do estandarte, na bateria, a gente faz de tudo um pouco, para sair daqui como campeão”, disse.

A apuração dos resultados foi o ultimo capítulo do Carnaval Tradição em 2019. Foram três dias de arquibancadas lotadas, dezenas de agremiações desfilando e uma mistura de cores e ritmos que traduz com muita fidelidade a riqueza dos grupos de cultura popular de João Pessoa.

O presidente da Liga das Escolas de Samba, Raimundo Bola, fez um balanço positivo do evento. “Muito bom. Uma festa linda, que teve o envolvimento da Prefeitura de João Pessoa. Tudo aconteceu de forma tranquila, sem nenhum tipo de ocorrência negativa”, disse.