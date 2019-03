UFCG publica última chamada da lista de espera do Sisu

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou na manhã desta quinta-feira (7) a quinta e última chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2019.1. Estão sendo convocados os candidatos classificados em até cinco vezes o número de vagas remanescentes de cada curso. Ao todo, são 1.010 candidatos, entre classificados e suplentes.

Veja aqui a quinta chamada.

São categorizados como “classificados” os candidatos convocados no limite das vagas disponíveis para cada curso, enquanto que “suplente” é o candidato convocado além do limite de vagas ofertadas. Por exemplo: se um determinado curso tiver três vagas remanescentes, são convocados 15 candidatos, sendo três “classificados” e 12 “suplentes”.

Os “classificados” convocados nesta quinta chamada deverão realizar o cadastramento (registro acadêmico) e a matrícula em disciplinas na próxima segunda, dia 11 (data do início das aulas do período letivo), na coordenação do curso para qual o estudante foi classificado, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Os “suplentes” também deverão realizar o cadastramento no dia 11, para que sejam habilitados para concorrer à vaga. A confirmação ficará condicionada à desistência de classificados nesta 5ª chamada ou desistência de outros candidatos, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação.

A divulgação da relação de suplentes cadastrados efetivamente vinculados será feita no dia 14 de março, com a matrícula em disciplinas acontecendo no dia 18.

Candidatos que concorreram a cursos que tiveram todas as vagas preenchidas em cadastramentos anteriores devem ficar atentos a esta quinta chamada, pois, além das vagas não preenchidas na quarta chamada, também estão sendo disponibilizadas as vagas decorrentes do não comparecimento de alunos ingressantes, já cadastrados, à matrícula em disciplinas, no último dia 26 de fevereiro.

A matrícula em disciplinas do aluno ingressante, assim como o cadastramento (registro acadêmico), é obrigatória. O não comparecimento implica na perda do direito à vaga, mesmo que o aluno ingressante tenha feito o cadastramento.

Desta forma, há a possibilidade de que tenham sido convocados novos candidatos, mesmo que todas as vagas de um determinado curso tenham sido preenchidas nos cadastramentos já realizados.