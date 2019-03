UFCG inscreve para Mestrado Profissional em Administração Pública

Terminam no próximo domingo, dia 10, as inscrições para o Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), oferecido em 21 instituições associadas ao Programa, entre elas, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Na UFCG, estão sendo ofertadas 24 vagas para o campus Sousa, sendo 12 para servidores do quadro de pessoal permanente da Universidade e 12 vagas para a demanda social.

Poderão participar candidatos que possuam graduação em qualquer curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e que tenham realizado o Teste da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD) durante o período compreendido entre 24 de março de 2017 e 24 de março de 2019.

As inscrições estão sendo realizadas pela internet, por meio do preenchimento de formulário disponível no site http://www.profiap.org.br/. A taxa custa R$ 200.

Serão aprovados os candidatos que obtiverem as maiores pontuações globais no Teste ANPAD, classificados dentro do número de vagas disponíveis. Candidatos com pontuação global inferior a 300 pontos serão eliminados do processo seletivo. As aulas terão início no mês de agosto.

Confira o edital.

PROFIAP

O PROFIAP é um programa de pós-graduação stricto sensu ofertado simultaneamente em todo o País, conduzindo ao título de Mestre em Administração Pública.

O curso destina-se a formar profissionais com nítido entendimento do papel do Estado no Brasil, do exercício da cidadania e preocupados com as questões éticas, sociais e ambientais que subsidiarão as políticas públicas que impactam a sociedade.

Nesse contexto, esse profissional reunirá condições cientificas e técnicas para promover melhorias na gestão pública.

Para o ano de 2019, o Programa está ofertando 354 vagas, distribuídas em 21 Instituições de Ensino Superior Associadas à Rede Nacional do PROFIAP.