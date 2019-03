UFCG divulga lista de remanescentes do Sisu 2019.1

Foram convocados 63 candidatos para ingresso nos cursos de graduação dos campus de Pombal e Sumé. Cadastramento e matrícula acontecem na próxima sexta, dia 15

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou na tarde desta quarta-feira, dia 13, a lista com os nomes dos classificados para ocupação de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2019.1).

Foram convocados 63 candidatos para os cursos de Engenharia de Biossistemas, Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos, Interdisciplinar em Educação do Campo e Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, do campus Sumé, e Engenharia Ambiental, campus Pombal.

Acesse aqui a lista.

O cadastramento e matrícula em disciplinas, respectivamente, serão realizados na próaxima sexta-feira, dia 15 de março, nas coordenações dos respectivos cursos.

Serão exigidas cópias e originais dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio (2º grau) ou curso equivalente, ou diploma de graduação em curso superior, devidamente assinado pelo candidato e pela escola; identidade, título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos; prova de quitação com o serviço militar, para os brasileiros do sexo masculino e maiores de 18 anos; certidão de nascimento ou de casamento; CPF e comprovante de residência.

Os candidatos classificados pelas vagas reservadas deverão apresentar ainda documentação para comprovação de renda e de deficiência, se for o caso.

O não comparecimento do candidato ou não apresentação da documentação exigida, para efetivação do seu cadastramento e matrícula em disciplinas, implicará na perda do direito aos resultados dessa classificação.

Caso ainda existam vagas remanescentes após a divulgação dos classificados, uma segunda chamada será realizada em 18 de março, com cadastramento e matrícula em disciplinas acontecendo no dia 20 de março.

Confira aqui o edital com todas as informações necessárias.