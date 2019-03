UFCG abre edital para preenchimento de vagas remanescentes

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou edital para preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo SiSU 2019.1 para ingresso no Período Letivo 2019.1. São, no total, 58 vagas, sendo 54 no campus Sumé e 4 no campus Pombal. Veja a relação dos cursos abaixo:

Campus Sumé

Engenharia de Biossistemas – 16 vagas

Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos – 11 vagas

Interdisciplinar em Educação do Campo – 26 vagas

Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia – 01 vaga

Campus Pombal

Engenharia Ambiental – 04 vagas

Inscrições

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet no sítio www.comprov.ufcg.edu.br, a partir desta quinta, dia 7 de março, até às 23h59min da próxima segunda, dia 11 de março.

Poderão participar da seleção os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher integralmente o formulário de inscrição, informando o seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), o número do documento de identidade; o número de inscrição no Enem 2018 e as demais informações solicitadas;

A classificação dos candidatos será feita, observando-se a ordem decrescente da média. A média será gerada a partir das notas obtidas nas provas do Enem 2018: Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e; Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A relação dos candidatos classificados para as vagas remanescentes será divulgada a partir das 15h do dia 13 de março.

O cadastramento e matrícula em disciplinas, respectivamente, serão realizadas no dias 15 de março, nas coordenações dos respectivos cursos.

Caso ainda existam vagas remanescentes após a divulgação dos classificados, uma segunda chamada será realizada em 18 de março, com cadastramento e matrícula em disciplinas em 20 de março.

Confira aqui o edital com todas as informações necessárias.