UEPB divulga 7ª chamada do Sisu 2019.1 e 16ª chamada do Sisu 2018.2

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou, nesta segunda-feira (11), a sétima chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2019.1 e a décima sexta chamada da Lista de Espera do SiSU 2018.2 para ingresso no período letivo 2019/1.

Os candidatos convocados nestas chamadas devem efetuar matrícula nos dias 12 e 13 de março, das 7h às 12h, na coordenação do curso para o qual foi aprovado.

Para a efetivação da matrícula, os convocados devem entregar cópias dos seguintes documentos (podendo optar por trazer os documentos autenticados ou os originais para que o servidor possa atestar a autenticidade): certificado de conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, RG e CPF, prova de quitação com o Serviço Militar (no caso de candidatos do sexo masculino), Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento, prova de quitação com o TRE, para maiores de 18 anos, e uma fotografia 3×4 recente.

A matrícula só será permitida aos estudantes que apresentarem todos os documentos exigidos no Edital, não sendo permitida a complementação de documentos posteriormente.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3315-3350. As relações de convocados estão disponíveis no site www.uepb.edu.br.