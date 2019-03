Turismo no Cariri: Carnaval de Camalaú arrasta multidão

Longe dos grandes e movimentados centros urbanos, os tradicionais carnavais do interior se fortalecem, ficando ainda maiores e mais organizados ano após ano. Um bom exemplo é o carnaval que acontece na cidade de Camalaú, localizada a 305 Km da capital João Pessoa, que cedia um dos eventos carnavalescos mais conhecidos da região do Cariri Ocidental.

A festa conhecida como “Carnaval Molhado” está na 37ª edição, tendo o ápice dos festejos no Balneário Público. Realizada desde 1992, a folia carnavalesca só não aconteceu nos anos de 2016 e 2017 devido à estiagem e escassez de água.

RECORDE DE PÚBLICO

Este ano, nos cinco dias de folia, milhares de pessoas se encontraram para curtir as atrações locais, atraindo foliões de diversos municípios da Paraíba e de estados vizinhos.

O carnaval trouxe atrações de várias cidades do Nordeste, como Nara Belo, de Recife e DJ Marcílio, de João Pessoa, explicou o vereador Bhira Mariano, um dos organizadores da festa.

SEGURANÇA – UMA PRIORIDADE

Segundo o comando da Polícia Militar, a festa transcorreu de forma tranquila, atingindo o ápice do público na terça-feira, 05 de Março, com aproximadamente quatro mil pessoas.

– Tivemos um fluxo muito grande de pessoas. Mas a festa foi tranquila e não tivemos nenhuma ocorrência grave, sem incidentes – explicou o sargento Massilom, que estava à frente da guarnição da PM.

O plano de segurança foi percebido, também pelo folião Ivanildo Soares, da cidade de Sumé, que prestigiou o evento pela primeira vez.

– Sempre via os policiais e os seguranças passando-afirmou o folião que se sentiu mais tranquilo para brincar o carnaval pacatamente com a presença da polícia.

INGRESSO SOCIAL E PREÇO ATRATIVO

A festa além de pacata chama atenção por ter preços que cabem no bolso dos foliões. Durante o dia, para acessar o Balneário Público o folião escolhia pagar R$5,00 ou doar dois quilos de alimentos, que posteriormente serão entregues à famílias carentes do próprio município.

No turno da noite a festa era realizada na Praça Pública, sem custos para os foliões se divertirem.

– As bandas superaram a minha expectativa, melhor do que esperado – elogiou o folião da cidade de Monteiro, Cayo Cesar.

Com o evento, a cidade movimenta o turismo e a economia local, levando os turistas a conhecerem as belezas do Cariri paraibano.