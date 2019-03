Tranquilidade e música de qualidade marcam segunda noite do Carnaval em Jacumã

A segunda noite de Shows do Carnaval de Poesia em Jacumã foi um verdadeiro sucesso de público. A noite começou com o DJ Brazinha, que trouxe muita música eletrônica, numa verdadeira viagem musical de ritmos, em seguida, Totonho fez o público sair do chão com muito samba e toda sua irreverência.

A banda Tracundum subiu ao palco com muito samba e axé e encerrando a noite, o DJ Adiel, do município de Conde, trouxe muita música eletrônica e fez todo mundo dançar. Os shows estão acontecendo no palco montado no Corredor da Folia, na Avenida Ilza Ribeiro (Principal de Jacumã).

O Corredor da Folia ficou lotado na noite do domingo de carnaval (03/03). Moradores da cidade e pessoas de outros municípios, estados e até países dividiram espaço para assistirem aos shows escolhidos para mais uma noite de festa e alegria.

Outro destaque na festa, é a segurança e tranquilidade que tem chamado a atenção tanto de quem já frequenta Jacumã há vários anos, como quem está pela primeira vez conhecendo os festejos no litoral do município de Conde.

“Esta é a primeira vez que estou participando do carnaval em Jacumã e estou impressionada com a quantidade de famílias nas ruas e do policiamento sempre atento com todos. Estamos brincando sem medo e com a certeza de que a folia é garantida e segura. Está tudo muito lindo”, disse a professora Ronilda Santos, moradora de Campina Grande que pela primeira vez participa do carnaval em Jacumã.

Para garantir a segurança e tranquilidade dos foliões, as polícias civil e militar, o corpo de bombeiros e a guarda municipal estão trabalhando circulando entre o público, em espaços específicos em todo o corredor da folia e também com a cavalaria na área das praia