Traficantes são presos e moto apreendida em Campina Grande

Nesta sexta-feira (8), no bairro do Rosa Cruz, mais especificamente no “Beco do Pelourinho”, em Campina Grande, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, junto com a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, efetuaram a prisão de dois indivíduos e apreensão de uma motocicleta na cor branca que constava como roubada.

Os acusados foram identificados como José​ Wesley Oliveira, de 18 anos, e Joseilma Moura de Lima, de 29 anos. Eles estavam utilizando a motocicleta para distribuição de drogas no bairro.

Eles foram autuados pela receptação dolosa e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações em torno da apreensão feita, seguem pela polícia.