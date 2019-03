Tovar vê com naturalidade poder disputar a prefeitura de Campina Grande

No rol de nomes com probabilidade de concorrer ao cargo de prefeito em Campina Grande, pelo grupo governista em 2020, está o do deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB). Sua inclusão neste debate, diz, é vista com naturalidade.

“Eu acho absolutamente natural estarmos nesta discussão, incluídos nesse rol de nomes que podem disputar o ano que vem”, afirmou. Só que ele diz saber que não é o único com esta intenção no partido. Citou o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) e o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB).

A disputa, entretanto não significa racha. “É bom que fique claro que disputará as eleições pelo nosso grupo quem for escolhido. Não teremos querelas, nem desavenças. O importante é a nossa união, o importante é nós estarmos juntos”, avalou.

Como parte deste grupo, Tovar também inclui o Partido Social Democrático (PSD) e o Progressista (PP): “Essa triangulação de conversa [é necessária] para que a cidade mantenha o ritmo de trabalho que hoje tem nas mãos do prefeito”.

No processo de escolha do candidato, diz que a sociedade é quem vai dar o critério final: “É preciso que a gente entenda o que a cidade quer”. E na sua avaliação: “A cidade está satisfeita e agradece o trabalho de Romero Rodrigues”.

Nesse sentido, conclui que a tarefa é dar continuidade às ações da Prefeitura: “É importante ter a dimensão disto. E mais importante ainda é o compromisso de manter a linha de trabalho e fazer com que a cidade esteja, a partir de 2021, em boas mãos”.

O comentário foi feito neste domingo (10). Ele acompanhou o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) durante a solenidade de entrega das obras de revitalização do Parque da Criança. Políticos locais e secretários também participaram da ocasião.

Na última semana, pelo Progressista (PP), o vereador Lucas Ribeiro afirmou que o nome dele e o da mãe, a senadora Daniella Ribeiro, também estão à disposição do partido para concorrer à Prefeitura no próximo ano pelo lado da situação.

Pelo lado da oposição, o deputado estadual Adriano Galdino elencou no domingo os nomes de Veneziano Vital do Rêgo (PSB), Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos) e Inácio Falcão (PCdoB) como alternativas: “Posso ser candidato a prefeito de Pocinho, em Campina está descartado”.

Com informações da Rádio Caturité FM.