“Todo o Brasil está de luto”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (14) que o Brasil está de luto pelas vítimas do ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP).

“[Foi] uma barbaridade”, afirmou o presidente durante transmissão ao vivo, via Facebook, ao lado dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde). Dez pessoas morreram, incluindo os dois jovens que invadiram o colégio e atiraram nos estudantes e funcionários.

“Eu quero dizer a todos que não só nós do governo, bem como todo Brasil, ainda estamos muito chocados com o que aconteceu ontem em Suzano (SP). Nossos sentimentos, nossas condolências aos familiares e amigos. Na verdade, todo Brasil está de luto”, afirmou Bolsonaro.

Segundo Bolsonaro, o governo vai atuar para evitar outras tragédias em escolas do país. “A gente não consegue entender como é que consegue fazer isso. Leva ao que isso daí?”, afirmou Bolsonaro, prestando condolências às famílias atingidas pelo atentado. “O que for possível nós faremos para evitar outros casos.”

Apoio federal

Bolsonaro lembrou que, pela manhã, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, esteve em Suzano, onde conversou com autoridades e com familiares, prestando as condolências e oferecendo o apoio do governo federal.

Outro órgão federal, a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, se apresentou para trabalhar em parceria com os órgãos municipais de Suzano. A proposta é adotar políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e familiares das vítimas do atentado no colégio.