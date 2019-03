TCU suspende punições a empreiteiras envolvidas na ´Lava Jato´

Em um procedimento inédito e sigiloso, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), suspendeu um processo em que quatro empreiteiras envolvidas na Lava Jato haviam sido impedidas de firmar contratos com a União, informa o jornal O Estado de São Paulo.

A justificativa é discutir com as empresas algum tipo de cooperação formal, apesar de o órgão nem sequer poder fechar acordos de leniência, espécie de delação premiada feita por pessoas jurídicas.

Enquanto isso não ocorre, as empreiteiras UTC Engenharia, Techint Engenharia, Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio (Ebec) e Queiroz Galvão continuam aptas a participar de licitações com entes públicos.

A Queiroz Galvão, inclusive, venceu no fim de fevereiro uma licitação de R$ 430 milhões para um trecho de obras no Metrô de Salvador. Se as sanções estivessem valendo, ela poderia ser impedida de assumir o contrato, ainda conforme o jornal.

* fonte: estadao