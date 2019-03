TCE-PB julga nesta 5ª contas de cinco Prefeituras e quatro Câmaras

O Tribunal de Contas da Paraíba julga, em sessão plenária nesta 5ª feira (7), 30 processos de uma pauta que inclui prestações de contas de cinco Prefeituras e de quatro de Câmaras municipais relativas, em sua maioria, ao exercício de 2017.

O Pleno examinará, também, prestações de contas da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (exercício 2017), da Agência Estadual de Vigilância Sanitária ( 2015 ), da Junta Comercial do Estado ( 2017 ) e da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência ( 2015 e 2016 ).

Estão em pauta as prestações de contas das prefeituras de Bananeiras (2017), Juarez Távora (2016), Sobrado (2015), Conceição (2017) e Olho d´Água. E das câmaras municipais de Boqueirão (2017), Puxinanã (2015), Aparecida (2017) e Mato Grosso (2017).

Serão analisados, ainda, processos relativos à verificação de cumprimento de decisões da Corte, a recursos de reconsideração e de apelação, além de uma consulta referente à concessão de aposentadoria, formulada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Belém.

Sob a presidência do conselheiro Arnóbio Alves Viana, o Pleno do TCE-PB reúne-se ordinariamente, às quartas-feiras (excepcionalmente nesta quinta-feira em razão do expediente diferenciado no Carnaval) a partir das 9h, no Plenário João Agripino Filho, com acesso permitido ao público e transmissões ao vivo no Portal do TCEPB (www.tce.pb.gov.br) e pela TV TCE-PB (Canal no Youtube).