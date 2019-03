Sudema classifica 41 praias do Litoral paraibano como próprias ao banho

Das 56 praias monitoradas sobre a qualidade das águas pelo laboratório da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), 41 estão classificadas como próprias ao banho, entre os dias 8 e 15 deste mês de março.

De acordo com relatório semanal, os banhistas devem evitar o banho em 15 trechos que foram considerados como impróprios.

Em Cabedelo (Litoral Norte), na praia do Jacaré, que é uma praia fluvial, os banhistas devem evitar o trecho à direita do estuário do Rio Paraíba; Camboinha, no final da Rua Benício de Oliveira; no Poço, o final da Rua Santa Cavalcante; e em Ponta de Campina, em frente a uma galeria de águas pluviais.

Na Capital, três trechos na praia do Bessa estão impróprios para o banho: no maceió que fica em frente à final da Avenida Presidente Afonso Pena; na altura do número 2001 da Avenida João Maurício; e no final da Rua Abel Beltrão.

Também está impróprio o trecho em Manaíra, na Avenida João Maurício, na altura do número 1461; em frente ao final da Rua Eliseu Cândido e Avenida Ruy Carneiro; e em frente à quadra que tem o nome homônimo do bairro.

Na praia de Cabo Branco, os trechos no final das localidades da Avenida Monsenhor Odilon Coutinho e Avenida Buarque; próximo à desembocadura da galeria pluvial da Rua Gregório Pessoa de Oliveira; no final da Rua Áurea e na rotatória do final da Avenida Cabo Branco.

Ainda em João Pessoa, os banhistas devem evitar a praia do Seixas, nos trechos próximo à desembocadura da galeria pluvial localizada nas proximidades do farol do Cabo Branco e em frente à Rua dos Pescadores; a praia de Jacarapé, perto da desembocadura do rio Jacarapé; a praia do Arraial, próximo à desembocadura do rio Cuiá; e a praia do Sol, no final da Rua Francisca Edite Fernandes Moreira, próximo à desembocadura do riacho Camurupim.

No município de Pitimbu (Litoral Sul), três praias não estão apropriadas para o banho: a praia do Maceió, na desembocadura do Riacho Engenho Velho; a praia de Acaú/Pontinha (praia fluvial); e praia dos Coqueiros.

Essas recomendações são para que os banhistas evitem o banho 100 metros à direita e 100 metros à esquerda dos trechos mencionados. As demais praias litorâneas estão classificadas como excelentes, muito boas e satisfatórias.