STTP informa interdição de rua nesta quinta-feira em Campina Grande

A STTP comunica sobre a interdição de via no cruzamento das ruas Pedro Otávio de Farias com a Getúlio Cavalcante, no Jardim Paulistano, desde as 8h30 desta quinta-feira, 14, por solicitação da Cagepa, no trecho da Vila dos Oficiais, para serviços de esgotamento.

Para desvio de tráfego de veículos, sentido centro ao bairro, obrigatoriamente deve-se seguir pela rua Pedro Otávio de Farias. A obra seguirá durante todo o dia.

A STTP informa ainda que, mesmo com sinalização no local, de responsabilidade da Cagepa, é necessária a atenção redobrada dos condutores de veículos.

Tão logo ocorra a conclusão dos trabalhos, a via será totalmente liberada. Mais informações por meio do número 3341-1517.