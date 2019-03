SMS-JP recepciona novos residentes com ‘aula inaugural’ nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recepciona os novos residentes aprovados no Processo Seletivo de Residências Médica e Multiprofissional 2019 com uma ‘aula inaugural’, nesta Quarta-feira de Cinzas (6). A recepção acontecerá no Auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), a partir das 14h.

O programa de Residência Médica e Multiprofissional acontece em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Faculdade de Ciências Médica (FCM), Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) e a Faculdade Nova Esperança (Famene).

Além dos residentes, também participarão da aula inaugural gestores da Rede Municipal de Saúde, os professores das instituições de ensino parceiras e médicos preceptores do programa.

“A atuação desses profissionais no cenário de prática na Rede Municipal de Saúde potencializa a qualidade dos serviços e o envolvimento da educação permanente em saúde, contribuindo para a construção da aprendizagem pelo trabalho para os residentes como futuros especialistas de saúde pública, além de ampliarmos a assistência médica e multiprofissional que ofertamos aos nossos usuários”, comenta o gerente de Educação em Saúde, Davy Alves.

Os novos profissionais iniciaram suas atividades nos serviços no dia 1° de março e estão utilizando como cenários de treinamento o Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio de Miranda Burity (Ortotrauma), o Hospital Municipal Santa Isabel, Hospital Municipal Valentina de Figueiredo e a Rede Básica de Atenção à Saúde do município com as Unidades Básicas de Saúde.

Rede Escola – As residências médicas, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na Rede Municipal de Saúde são coordenadas pela Gerência da Educação em Saúde da SMS, através do projeto Rede Escola.

O projeto estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.

Reconhecimento – Em fevereiro deste ano, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da SMS recebeu reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). A partir de agora, os estudantes egressos do programa terão o reconhecimento do MEC no certificado de conclusão da residência.