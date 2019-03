SMS-JP recebe Caderneta de Saúde da Criança e substitui os cartões provisórios

A Caderneta de Saúde da Criança é um documento essencial ao acompanhamento da saúde, crescimento e desenvolvimento da criança desde o seu nascimento até os nove anos de idade. Toda criança tem o direito de receber gratuitamente esse documento na maternidade pública ou privada ou nas Unidades de Saúde da Família.

A caderneta é confeccionada e distribuída pelo Ministério da Saúde (MS), que enviou uma nova remessa para João Pessoa. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) definiu uma estratégia para substituição dos cartões de vacina provisórios pela Caderneta de Saúde da Criança, com atualização das informações.

“Definimos, juntamente com as referências de imunização dos Distritos Sanitários, a logística de entrega e substituição dos cartões de vacina provisórios nos territórios de residência das crianças que não receberam a Caderneta de Saúde”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da SMS.

Todas as Unidades de Saúde da Família, policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e maternidades que possuem sala de vacina estão abastecidas com as cadernetas. “As crianças que ainda não possuem a Caderneta de Saúde, os responsáveis deverão se direcionar a USF de seu território, portando o cartão de vacina provisório, para realização da troca”, orientou Fernando Virgolino.

Ainda, de acordo com o chefe da Seção de Imunização, as maternidades também receberam um quantitativo de cadernetas para atender os bebês que acabaram de nascer.

“Antes mesmo de deixarem a maternidade, os recém-nascidos recebem as doses da vacina de BCG e hepatite B. Temos equipe itinerante responsável por vacinar nas maternidades privadas em dias pactuados com estas instituições, no intuito de facilitar o acesso da população alvo as vacinas o mais precocemente possível”, completou.

Em caso de dúvida ou para mais informações, a população pode entrar em contato pelo telefone 3218-6170.