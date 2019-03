Sine de João Pessoa oferta 50 vagas de emprego esta semana

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) oferece, de hoje (6) até a próxima sexta-feira (8), 50 vagas de emprego para vários níveis de escolaridade. Para conferir a lista completa acesse o link AQUI.

Para o cargo de atendente de berçário estão sendo ofertadas três vagas. A exigência é ter ensino médio completo, noções pedagógicas e 6 meses de experiência na Carteira de Trabalho.

O interessado deve enviar carta de referência e currículo para o endereço eletrônico [email protected]

Também estão sendo oferecidas três vagas para auxiliar de carga e descarga para quem tem ensino fundamental completo. O maior número de vagas é para a função de motofretista, no total de cinco. É exigida a experiência mínima de 6 meses.

Com uma vaga disponível ainda tem as seguintes funções: médico do trabalho, recepcionista, pintor industrial, gerente de restaurante, marceneiro, auxiliar administrativo, entre outras.

Serviço – O Sine-JP funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85, Varadouro, e atende das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O trabalhador deve apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Os telefones do setor de captação de vagas são os seguintes: 3214-1712; 3214-3214 ou 3214-1809. O serviço é gratuito.