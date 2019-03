Senadora paraibana faz reflexão sobre o dia da mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a senadora paraibana Daniella Ribeiro (PP) deixou um recado nesta sexta-feira (8) para a população feminina.

A senadora começou a mensagem dizendo que: “Neste dia tão especial, quero me dirigir a você, mulher. Assim como você, mulher que sou – que entendo suas angustias, seus anseios, seus desafios – sei da necessidade de você se sentir bem representada. Quero parabenizar cada mulher que na sua esfera de vida, seu dia a dia, é sempre vencedora. Você é vencedora, todas nós somos vencedores – onde quer que estejamos. A gente sabe o que é lidar com múltipla jornada: cuidar de casa, da família, e fazer tudo com muita perfeição”.

Logo em seguida, agradeceu: “Sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, de estar onde estamos, cumprindo esta missão. Quero mandar esse abraço a todas as mulheres e dizer que vocês podem se sentir bem representada.

Concluiu afirmando que compreende o significado e a importância de sua representação no âmbito político: “Ali estou entendendo sempre do meu papel e da minha importância para a melhoria de vida do povo paraibano e de nós mulheres”.

O Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta sexta-feira, dia 8 de março. A data, que não é considerada feriado nacional, foi oficializada pela Organização das Nações Unidas no ano de 1975, mas já celebrada desde o início do século 20.

Com informações da Rádio Caturité FM.