Senador: professores armados teriam evitado tragédia em escola

O comentário do senador Major Olímpio (SP), líder do PSL no Senado, sobre a tragédia de ontem numa escola de Suzano (SP), merece ser reproduzido com intenção didática, pelo exercício verbal de insensatez e inconveniência que praticou.

“Para você enfrentar uns demônios armados desses só mesmo com instrumentos semelhantes. Se a legislação no Brasil permitisse o porte de armas, um cidadão de bem na escola, seja um professor ou um servente, evitaria a tragédia, impedindo que prosseguissem a marcha da morte deles”.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza