Seminário “Viver é a Melhor Escolha” discutirá o suicídio e maneiras de prevenção

O suicídio é uma realidade pouco discutida. Uma “nuvem de fumaça” encobre essa problemática que, infelizmente, só tende a crescer. Dados revelados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de pessoas que atentaram conta sua própria vida, no país, cresceu 2,3% em apenas um ano.

No Brasil, a cada 46 minutos é registrado um caso. Na Paraíba, a contabilidade está em um a cada 34 horas, não observando classe social ou faixa etária.

Depressão, ansiedade, bipolaridade, uso indiscriminado de substâncias psicoativas e consumo excessivo de álcool são alguns efeitos catalisadores que podem levar uma pessoa a cometer suicídio.

E foi pautada nesses tristes números que a Associação Espírita Caridade em Ação (Aesca) decidiu trazer a discussão à baila e organizar o seminário “Viver é a Melhor Escolha”, que acontecerá nesta segunda-feira (04), das 14h às 18h.

O evento terá como expositora a advogada, tradutora e magnetizadora espírita Ana Vargas, uma das fundadoras da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, localizada no município de Pelotas, Rio Grande do Sul.

A palestrante discorrerá sobre a valorização da vida, autoconhecimento e a busca da felicidade, equilíbrio entre espírito e matéria, além da importância do passe magnético como forma de tratamento espiritual da alma e corpo.

Ana Vargas, cuja Associação que está à frente aplica diariamente 250 passes magnéticos e atende crianças autistas, lembra que a depressão e outras enfermidades de cunho psicológico tendem a crescer na atualidade.

Ela observa que esse preocupante fenômeno está ligado a fatores como o isolamento gradual do ser humano em um mundo cada vez mais digital, frustrações na carreira profissional, a importância do ter, e não do ser, entre outras situações inerentes ao mundo atual.

O que é o passe magnético

Utilizado nos tratamentos espirituais nas casas espíritas, o passe magnético ou fluidoterapia, como também é conhecida, tem como objetivo ajudar no reequilíbrio do corpo físico e espiritual. Essa transfusão de energias fluídicas vitais é realizada com o auxílio dos médiuns passistas que utilizam a imposição de mãos para transmitir os fluidos à pessoa que recebe o passe.

A Associação Espírita Caridade em Ação desenvolve esse tratamento de forma gratuita. Para ser submetido ao passe magnético o assistido passa por uma entrevista criteriosa.

Ele é avaliado por uma equipe multidisciplinar e, logo após , é definido o tipo de recurso terapêutico que será inserido. Todos são orientados a buscar ou manter o tratamento médico e psicológico, estando o passe magnético como mais um recurso de prevenção e combate a enfermidades do corpo e espírito e ao suicídio.

Como participar do seminário

As inscrições serão realizadas no local do evento ou pelo telefone 99664-2728 (Falar com Alcira). Valor do investimento: R$ 50,00. Opção ingresso família – R$ 30,00. Assistidos pela Aesca – R$ 25,00. Qualquer dificuldade na aquisição dos ingressos tratar com Alcira. Todos são convidados a participar do evento, não importando aspectos religiosos.

Local do seminário – Associação Espírita Caridade em Ação. Rua Professor Joaquim Francisco Veloso Galvão, 1532, Pedro Gondim, próximo à Justiça Federal na Paraíba.