Seguro DPVAT identificou mais de 12 mil fraudes no ano passado

Reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo mostra que no ano passado foram identificadas mais de 12 mil fraudes no seguro DPVAT (seguro para danos causados por veículos automotores), que provocaram desembolsos da ordem de R$ 70 milhões.

No ano passado foram processados 597 mil pedidos de indenização.

A maior quantidade de fraudes foi detectada no Ceará, que tem a 9ª frota do País.

*fonte: UOL