Sede do Incra em João Pessoa deverá sofrer interdição por más condições na estrutura

No último dia 7 de fevereiro, a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em João Pessoa, foi vistoriado pelo Ministério Público do Trabalho. Já na última semana, autoridades ligadas à Segurança do Trabalho realizaram auditoria no local e o que foi encontrado foi considerado preocupante pelos especialistas.

O Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho filmaram as dependências do órgão e foi registrado infiltração e mofo nas paredes, rachadura nas paredes, buracos no teto, ar condicionado ligado por gambiarras, móveis danificados e processos amontoados. Além disso, no pátio havia vários carros com os pneus secos.

De acordo com o promotor do trabalho, Eduardo Varandas, que fez a fiscalização, a situação é preocupante e grave.

– As imagens mostram que é um prédio degradado e que não tem recebido a devida conservação. Vamos avaliar até quando essa má condição apresenta risco de vida aos funcionários. De todo jeito, a situação é grave sim e o Ministério Público não pode permitir que funcionários trabalhem em situação de risco – disse.

O prédio do Incra fica localizado no bairro dos Estados em João Pessoa, e no local trabalham 101 funcionários. O MP informou que o prédio deve ser interditado nesta segunda-feira, 11, mas até o momento não se sabe se será parcial ou total.

O Incra disse que só deve se pronunciar após o resultado final da auditoria.

*Com informações da TV Cabo Branco