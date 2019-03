Secretário de Finanças de Campina Grande tira dúvidas sobre prorrogação do IPTU

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Finanças, prorrogou até o próximo dia 15 de março o prazo para que os contribuintes do município paguem a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 15%.

Conforme o secretário executivo da pasta, Felipe Gadelha, o contribuinte pode utilizar o mesmo boleto – cuja data consta 28 de fevereiro, que era o prazo original – para pagar o imposto.

O prazo prorrogado também serve para o pagamento parcelado, exclusivamente para a primeira parcela.

Porém, o secretário lembrou que a data para o pagamento da segunda parcela continua no fim do mês, sem nenhuma alteração.

Em relação aos locais de pagamento, Felipe destacou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e seus respectivos correspondentes (casas lotéricas), estão aptos para receber a quitação do IPTU, frisando que se o contribuinte tiver problemas, este deve contatar a Secretaria de Finanças.

*Informações da Correio FM