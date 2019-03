Secretária detalha próximas etapas para organização do São João

Com o critério de menor preço, a empresa Medow Promo, de Campina Grande, venceu nesta quinta-feira (14) o pregão presencial para executar o São João de Campina Grande no biênio 2019 e 2020. A proposta apresentada foi de R$ 2 milhões e 820 mil anual.

Única concorrente, a empresa pernambucana Talentos Promec Produção e Evento propôs R$ 2 milhões e 940 mil.

Após o resultado, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, comentou que a documentação da licitação foi habilitada e que ainda hoje o secretário Paulo Roberto Diniz, de Administração, encaminhará a publicação do resultado no Semanário da Prefeitura para posterior assinatura do contrato.

A gestão do contrato, disse ela, será acompanhada pela Secretaria.

– Assim como acompanhamos no ano passado, com a Aliança, acompanharemos este ano a execução dos itens que estão no contrato: montagem de estrutura, shows, barracas, patrocinadores – explanou.

O objetivo é que no mês de maio já estejam prontas as decorações na cidade.

– Para que a cidade esteja linda, vestida de São João, estimulando o comércio, os shoppings e os equipamentos privados, para que todos também se vistam de Maior São João do Mundo – referendou Rosália.

Com a proximidade da festa, a secretária afirmou que será empregada a maior celeridade possível no encaminhamento da festa.

– O planejamento já vem desde o ano passado. Artistas já foram contactados e pré-agendados. Vamos dar início com muita celeridade – ressaltou ela, afirmando ainda que a empresa Medow Promo vai contar com envolvimento de toda a Prefeitura de Campina Grande com suas respectivas secretarias para “realizar o maior e o melhor São João de 2019″.

O São João está acontecerá de 7 de junho a 7 de julho.

Com informações da Rádio Caturité FM.