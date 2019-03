Secretária detalha pregão que vai definir nova empresa gestora do São João em CG

Acontece nesta quinta-feira, 14, às 11h, na Central Permanente de Licitação de Campina Grande, o pregão presencial para definir qual a empresa que irá gerir a edição 2019 do Maior São João do Mundo.

Em entrevista nesta segunda-feira, 11, a secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade, Rosália Lucas, comentou que a expectativa é a melhor possível, pois, segundo ela, o edital elaborado pela Secretaria de Administração está claro e minucioso. A empresa vencedora terá o contrato vigente por dois anos (2019/2020).

Rosália destacou que a mudança na forma de fazer o São João, através de Parceria Público-Privada (PPP), foi um dos marcos na gestão do Prefeito Romero Rodrigues, frisando que a medida trouxe dinamismo e profissionalismo à festa.

Apesar da rescisão do contrato com a empresa Aliança Comunicação e Cultura, que realizou as últimas duas edições do evento, Rosália ponderou que esta cumpriu com todas as obrigações presentes.

A rescisão com a Aliança ocorreu após a empresa ser investigada na Operação Fantoche, deflagrada pela Polícia Federal, suspeita de desviar recursos públicos em contratos com o Ministério do Turismo e o Sistema S.

A Prefeitura de Campina Grande não foi alvo da investigação e não tem nenhum envolvimento com o caso, mas, após consultar o Tribunal de Contas do Estado, o prefeito Romero Rodrigues decidiu pela rescisão com a empresa gestora.

– Por mais que se tenha uma situação como essa, que não tem nada a ver com o São João, a Aliança cumpriu com todos os itens do contrato. A montagem, a contratação dos shows, o pagamento dos fornecedores, a estrutura, tudo dentro do que o contrato regia. Qualquer empresa que venha a assumir agora, nos termos da licitação, vai ter que seguir à risca até os artistas listados que devem ser contratados – explanou Rosália.

Em relação às principais datas dos shows, a secretária frisou que estas já estão agendadas com os artistas e que a empresa que vencer a licitação terá esse facilitador.

Caso não haja nenhuma empresa habilitada para realizar a festa, Rosália destacou que a Prefeitura de Campina Grande tem um ‘plano B’ e um ‘plano C’.

– O plano B seria um contrato de emergência. Nós entraríamos em contato com o Tribunal de Contas para fazer um contrato, caso nenhuma das empresas se habilite, com alguma empresa local. O plano C seria a Prefeitura assumir a gestão da festa e a captação dos patrocinadores. Porém, a marca São João é muito forte. Essa parte da captação não há dificuldades, pois o evento dá muita visibilidade e há muitas empresas de bebida, de telefonia, de cartão de crédito, etc., que têm muito interesse em investir – explicou.

Por fim, a titular da pasta salientou que neste edital a questão da decoração da cidade foi reeditada, sendo anexado um projeto de um arquiteto, contratado pela Secretaria, para que a empresa vencedora cumpra a exigência de acordo com o descrito.

– Fizemos os ajustes para que tudo esteja claro e detalhado, para no início de maio já termos a decoração pronta nas principais vias. Em maio também vamos investir com mais força nos eventos do pré São João – explanou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.