Secretaria de Educação de CG empossa membros do Conselho de Alimentação Escolar

A Secretaria de Educação de Campina Grande (Seduc) deu posse aos novos membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do município. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira, 01, no auditório do Sine Municipal.

Na ocasião da entrega de portaria, os novos membros do conselho também escolheram, por votação, o novo presidente e vice-presidente para a gestão dos próximos quatro anos, com possibilidade de recondução.

Segundo a secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa, o conselho tem um papel determinante na fiscalização da aplicação dos recursos da merenda escolar.

“O conselho de alimentação tem o papel de fiscalizar a aplicação dos recursos da merenda escolar e essa fiscalização tanto acontece sobre a gestão da Secretaria de Educação na verificação do repasse dos recursos para a escola como também no acompanhamento dos processos licitatórios que ocorrem para a adesão das escolas e compra dos alimentos”, destacou.

“Outa ação do conselho é a fiscalização direta dentro das escolas e creches para verificar o cumprimento do cardápio escolar e se o cardápio está, de fato, satisfatório para as crianças, tanto na quantidade quanto na qualidade e também na verificação do sabor dessa merenda”, finalizou a secretária.

Participaram da cerimônia a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema, Mônica Cristina; o vereador Álvaro Farias, representando a Câmara Municipal de Vereadores; além de outras autoridades municipais.