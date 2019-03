Secretária comprou casa com dinheiro da Cruz Vermelha, diz ex-assessor

O ex-assessor da secretária de administração do Estado da Paraíba Livânia Farias [foto], Leandro Nunes Azevedo, em depoimento ao Ministério Público, afirmou que a gestora teria comprado uma casa da cidade de Sousa, Sertão do Estado, no valor de R$ 400 mil, com dinheiro desviado da organização social Cruz Vermelha, que administra o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Leandro Nunes é um dos investigados na Operação Calvário, que apura o desvio de recursos públicos repassado à Cruz Vermelha e ao Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional (IPCEP), organizações sociais que administram hospitais da Paraíba.

O ex-assessor foi preso no dia 1º de fevereiro, no município de Salgado de São Félix, e solto no dia 1º de março, após uma decisão judicial.

Conforme o depoimento de Leandro, a casa da secretária Livânia teria sido paga em duas parcelas em dinheiro, onde confirmou que estava presente no pagamento da primeira parte e que a segunda parte foi entregue por ele.

Em nota divulgada à imprensa nesse sábado (9), a defesa de Livânia Farias informou que não havia tido acesso ao depoimento do ex-assessor Leandro Nunes e que a secretária ficou “surpresa e indignada com as acusações”.

*Informações do JPB