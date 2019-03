Secretária coloca nome à disposição para disputar prefeitura de Campina Grande

Citada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba como um dos três nomes possíveis para disputar a prefeitura de Campina Grande pelo grupo de oposição em 2020, a secretária estadual de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos), afirmou estar à disposição.

Ana Cláudia ponderou que faz parte de um projeto político e que a decisão do grupo é que deve prevalecer, quando da escolha do nome que representará a oposição em Campina.

– Quando se faz parte de um projeto político, não é apenas a vontade pessoal [que prevalece] é a vontade de um grupo. Integro um grupo que tem metas. Mas, nós estamos sempre com nosso nome à disposição para agregar perante qualquer projeto e desafio que nos for posto – destacou.

A secretária frisou que o objetivo neste instante é trabalhar em prol de todo o Estado, ressaltando o foco na realização da Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba, bem como no trabalho com gestores municipais quanto ao tratamento de resíduos sólidos.

Os outros dois nomes citados por Adriano Galdino foram o do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB).

Sem nenhum tipo de restrição aos outros nomes, Ana avaliou:

– O importante é que temos nomes para apresentar. Nomes de pessoas que têm compromisso e projeto pela Paraíba e por Campina Grande – salientou.

A titular da pasta ainda criticou a atual administração do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) em Campina Grande, afirmando que o gestor não tem nenhuma obra estruturante na cidade, o que torna importante um candidato do grupo socialista para disputar a prefeitura nas próximas eleições.

– Não temos em Campina obras estruturantes. Não temos em Campina ações voltadas para os servidores públicos, nem aplicação do Plano de Cargos e Carreiras, não temos em Campina obras edificantes. A gestão atual vive apenas do Aluízio Campos, sendo que concretamente nem uma casa sequer foi entregue – reprovou.

Com informações da Rádio Caturité FM.