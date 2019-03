Secretária avalia eventos ocorridos no período de Carnaval em Campina Grande

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas, fez uma avaliação dos eventos ocorridos no período de Carnaval em Campina Grande e destacou que a cidade recebeu muitos turistas, fortalecendo a economia e o turismo.

Ela ressaltou que o crescimento do número de visitantes se deve ao trabalho de propaganda que foi feito em outras cidades e estados, divulgando os eventos que ocorrem em Campina Grande no período carnavalesco.

Sobre a não realização do evento Folia de Todos, Rosália frisou que o recurso foi reservado, mas a prestação de contas não foi feita como esperado. Também disse que a Prefeitura aguarda a prestação de contas, conforme a lei, para que o retorno do evento seja realizado no próximo ano.

– É um resultado de trabalho juntamente com o prefeito Romero e o esforço de todas as secretarias. A cidade recebeu muitos turistas. Próximo ano vamos trabalhar com mais antecedência ainda para a gente consolidar ainda mais – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM