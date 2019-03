Sargento da PM recebe homenagem do Conselho de Segurança de Campina Grande

O sargento Wellington Barbosa, da 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar da Paraíba, será homenageado pelo Conselho Municipal de Segurança Comunitária de Campina Grande (Conseg), nesta terça-feira (12), às 15 horas, por ocasião da reunião do referido conselho, que acontecerá na sede do Ministério Público da Paraíba, em Campina Grande.

A homenagem, segundo informou o presidente do conselho, Anchieta Bernardino, foi aprovada pela unanimidade dos membros do Conseg, em reconhecimento pela iniciativa e gesto de bravura do policial militar, que na noite do dia 22 de janeiro, prendeu o suspeito que teria invadido e assaltado uma farmácia no Centro de Campina Grande.

O ladrão, que tem 18 anos, foi localizado e preso dentro de uma caixa d’ água, no telhado das lojas da rua onde praticou o crime. Com ele, os policiais recuperaram o dinheiro levado no roubo e a arma usada para ameaçar as vítimas, com um revólver calibre 32.

O sargento Wellington Barbosa, da 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Trânsito, estava de folga quando recebeu uma ligação informando onde o criminoso estava escondido. Ele foi até o local e identificou que o assaltante estava dentro de uma caixa d’ água, que ficava em um local de difícil acesso, no telhado das lojas.

“O assaltante ficou umas 10 horas escondido pelo telhado, talvez acreditando que sairia de lá sem ser preso, mas a resposta foi dada com a prisão dele realizada pela Polícia Militar”, destacou o sargento na ocasião da prisão.

Para Anchieta Bernardino, a homenagem é um reconhecimento da sociedade de Campina Grande, que com este gesto procura valorizar o trabalho dos policiais militares, essencial para fortalecer a segurança pública da nossa cidade.