Sandy comenta que seu filho curte músicas da época que ela fez dupla com Junior

KARINA MATIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A volta de Sandy e Junior, que anunciaram nesta quarta-feira (13) shows em dez capitais brasileiras, tem um novo fã especial: Theo, 4, filho da cantora com o músico Lucas Lima. Quando o menino nasceu em 2014, ela e o irmão já tinham encerrado a dupla. Mas, segundo a mãe, Theo gosta muito do som de Sandy e Junior.

“Depois de tantos anos, é muito especial para mim ver isso, ver meu filho curtindo ‘Dig-dig-joy'”, disse a cantora. “É muito louco, dá um nó na cabeça da gente, mas é muito emocionante também”, completou ela, durante entrevista na quarta-feira (13), em São Paulo.

De acordo com Sandy, Theo é fã do repertório mais conhecido da dupla e também daquele menos ouvido. “Ele gosta de algumas (músicas) do lado B, que a galera aí nem está muito ligada.” A cantora revelou, ainda, que o menino sempre quer ouvir o ‘dindo’ (Junior, padrinho dele) cantando “Libertar”.

Pai de Otto, de um ano e meio, Junior disse que o menino ainda é pequeno para entender a dimensão do sucesso da dupla e do seu retorno. “Ele não vai conseguir aproveitar tanto, mas acho que é muito legal esse privilégio de poder mostrar as coisas antigas, de revisitar o passado”, afirmou.

Ao falar sobre a turnê “Nossa História”, os irmãos ressaltaram que o momento atual é muito diferente de quando se separaram, em 2007. “Não existiam redes sociais naquela época”, lembrou Sandy. Para eles, essas redes, como Instagram, Facebook e Twitter, embora os deixem em uma exposição maior, são também ferramentas que aproximam o artista do público.

Sandy revelou que para fazer o repertório dos shows, eles foram atrás dos fãs. “A gente stalkeou redes sociais, a gente viu o que eles queriam ver, o que queriam ouvir de Sandy e Junior e é isso que a gente vai dar para eles”, contou. Pelas redes sociais, eles também vão mostrar os bastidores da preparação para a turnê.

Sandy comemorou também que a dupla “finalmente tem um site”. O espaço terá um canal em que o fã poderá mandar vídeos e relatos contando uma história que tenha com as músicas ou apresentações da dupla.

Sobre os shows, os irmãos já disseram que será bem pop e contemplará os grandes clássicos de Sandy e Junior, como “A Lenda” e “Turu Turu”. Eles descartaram a gravação de uma nova música para a turnê e afirmaram ainda que o público pode esperar uma grande produção, com led, bailarinos e banda numerosa. “Não digo que a gente vai dançar, porque né…tenho sonhos adolescente, mas as costas doem. Então, vamos com calma”, brincou Sandy ao citar trecho da sua música “Aquela dos 30”.

A direção geral da turnê é de Raoni Carneiro, responsável pelo programa Só Toca Top, da Globo, e amigo dos irmãos há mais de dez anos. Carneiro é marido da atriz Fernanda Rodrigues, amiga próxima de Sandy, e chegou a fazer uma participação como ator no seriado “Sandy e Junior”, que passou na Globo de 1999 a 2002.

A direção artística é da dupla, e a direção musical está sob o comando de Junior e Lucas Lima.

A pré-venda para todos os shows acontece nos dias 20 e 21 de março, a partir das 10h, apenas para clientes do cartão Elo. Para o público geral, a venda começa dia 22 de março, a partir da 0h01 pela internet, no site do Ingresso Rápido.

Recife é a primeira capital a receber os irmãos no dia 12 de julho. Salvador (13 de julho), Fortaleza (19 de julho), Brasília (20 de julho), Rio de Janeiro (3 de agosto), Belo Horizonte (17 de agosto), São Paulo (24 de agosto), Curitiba (31 de agosto), Manaus (13 de setembro) e Belém (14 de setembro) são as outras cidades que terão apresentações da dupla.