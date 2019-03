Sambódromo recebe, a partir das 17h30, 16 escolas de samba mirins

Hoje é dia da criançada ocupar o Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. A partir das 17h30, haverá apresentação das 16 escolas de samba mirins. As idades dos componentes variam de 5 a 18 anos.

Cada escola tem 30 minutos para se apresentar. O Rei Momo do carnaval mirim, rainha e princesas, além do casal de mestre-sala e porta-bandeira, abrem o desfile..

A ordem de desfile é a seguinte: Mangueira do Amanhã, Corações Unidos do Ciep, Infantes do Lins, Filhos da Águia, Pimpolhos da Grande Rio, Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy, Tijuquinha do Borel, Miúda da Cabuçu, Império do Futuro, Inocentes da Caprichosos, Estrelinha da Mocidade, Aprendizes do Salgueiro, Nova Geração do Estácio, Petizes da Penha, Golfinhos do Rio de Janeiro e Herdeiros da Vila.