Sabrina Sato revela que levou freezer para quarto de hotel para armazenar mamadeiras

Da redação com Folhapress. Publicado em 5 de março de 2019 às 13:36.

LUISA LEITE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Para conseguir desfilar no Carnaval carioca, a apresentadora Sabrina Sato, 38, disse que levou um freezer de tamanho grande para o quarto onde está hospedada, no Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro.

Sabrina Sato deu à luz a Zoe há apenas três meses, e criou toda uma logística para conseguir amamentar a filha durante a folia –ela desfilou como rainha de bateria pela Gaviões, em São Paulo, e pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro, nesta segunda (4).

De acordo com a apresentadora da Record, o eletrodoméstico foi fornecido por sua sogra, a jornalista Leda Nagle, mãe do ator Duda Nagle, e está repleto de leite. “A recomendação é tirar a cada três horas. Ontem fui embora porque o meu peito estava explodindo. Planejo doar para o banco de leite assim que acabar o Carnaval”, afirmou à jornalistas no camarote Nº1, onde foi curtir o restante da noite após o desfile da Vila Isabel.

Sabrina Sato e Duda Nagle contaram que, inicialmente, enfrentaram resistência do hotel de cinco estrelas para conseguir autorização para levar o freezer para o quarto, mas que conseguiram convencer o estabelecimento sobre a necessidade do mesmo.

Vestida em um look do estilista Paco Rabanne, Sabrina Sato afirmou que foi difícil desfilar tão pouco tempo depois do nascimento da filha.

“Só fui liberada para atividades físicas há 20 dias, estou muito mais cansada que das outras vezes.”

Para se recuperar, a apresentadora disse que não será muito cuidadosa na dieta. “Vou destruir no café da manhã no Copacabana Palace amanhã.”

De acordo com Sabrina Sato, a dieta, apesar de restringir alguns açúcares, não foi a protagonista na perda de peso pós-gravidez. De acordo com ela, os quilos extras foram perdidos amamentando e sambando nos ensaios para as apresentação de sexta e de segunda.