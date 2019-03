Romero faz palestra em seminário internacional com presença de Michelle Bolsonaro

Único gestor municipal entre os mais de 5.700 do Brasil a participar, como palestrante, do Seminário Internacional da Primeira Infância – O Melhor Investimento para Desenvolver uma Nação, realizado nesta terça-feira, 12, em Brasília, o prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, emocionou todos os presentes ao apresentar o sucesso dos programas Criança Feliz e Centro Dia na cidade.

A primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, presente ao evento internacional, fez questão de cumprimentar e parabenizar Romero ao final do painel, pelo desempenho de Campina na execução destacada dos dois programas federais.

Em parceria com as secretarias de Educação (Seduc) e Saúde (SMS), a Secretaria de Assistência Social (Semas) executou os dois projetos, levando-os a superar todas as expectativas e metas do Governo Federal. Os dois programas se transformaram em cases nacionais.

Romero esteve acompanhado da secretária da Semas, Eva Gouveia, e ministrou sua palestra no painel “Primeira Infância na Política”, sucedendo o governador do Piauí, Wellington Dias. O vereador campinense Sargento Neto também prestigiou o evento.

Ao longo de 15 minutos, o prefeito de Campina Grande destacou que os programas Criança Feliz e Centro Dia, do Ministério do Desenvolvimento Social, foram implementados na cidade no final de 2017, sob a gestão do ministro Osmar Terra, que estava presente no Seminário, hoje como titular do Ministério da Cidadania.

“Foi em outubro daquele ano que iniciamos a parceria com a União para a estruturação do Programa Criança Feliz. Menos de dois anos depois, estamos aqui, com muito orgulho no peito, mas com um enorme senso de responsabilidade, celebrando conquistas que vão muito além dos números que eventualmente abrilhantem relatórios e seus resultados. Existe um fator que levou o Criança Feliz e o Centro Dia, em Campina Grande, a se tornarem cases nacionais: o amor de equipes que, no início, se sentiram atraídas e, em pouco tempo, cativadas pela possibilidade de se erigir uma grande obra humana a partir de programas de governo bem elaborados”, registrou Romero.

Em relação ao Centro Dia – Serviço Especializado em Assistência Social, o prefeito lembrou que, em consonância com o Ministério, ficou estabelecida que a prioridade das ações seriam para as dezenas de famílias de pequenos brasileiros que foram vitimados pela microcefalia, causada pelo Zika Vírus, uma tragédia humana e social que comoveu o Brasil e que teve, particularmente no Nordeste, o maior número de casos.

“A decisão de focar na assistência à criança vítima da microcefalia a partir de um cuidado global com a família dela, demonstrou-se acertada e feliz, embora arraigada naturalmente de um grau de desafio inédito pelas peculiaridades do contexto. Fomos à luta, com método, metas e trabalho integrado de equipe, para assegurar a cidadania plena de direitos aos bebês especiais e seus familiares”, pontuou.

Com a exibição de um vídeo, mostrando a atuação das equipes da Prefeitura e exemplos de famílias atendidas pelos dois programas sociais, Romero reservou o final de sua palestra para emocionar a todos, especialmente a primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro, que foi convidada pelo prefeito para visitar Campina Grande. Ela fez questão de cumprimentar o gestor ao final da apresentação.