Romero celebra venda do Aeroporto João Suassuna para grupo espanhol

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) congratulou-se com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, pelo excelente resultado do leilão de 12 aeroportos, com a arrecadação de praticamente 1.000% além do previsto.

Particularmente, Romero celebrou a aquisição do “João Suassuna”, de Campina Grande, pela empresa espanhola Aena.

O leilão foi realizado nesta sexta-feira, 15, na Bolsa de Valores de São Paulo. No total, foram arrematados 12 aeroportos, divididos em três regiões: Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

De maneira geral, a concessão dos terminais por 30 anos arrecadou R$ 2,377 bilhões em outorgas para os cofres públicos. Foi o primeiro leilão da gestão Bolsonaro.

Já na manhã desta quinta-feira, 14, em Brasília, durante a audiência de Romero com Tarcísio Freitas, o ministro convidou-o a participar do leilão em São Paulo.

O prefeito lamentou não poder participar, por conta do agravamento de problemas de saúde de uma tia, que veio a falecer.

Em um vídeo gravado no gabinete do ministro, ao lado de Tarcísio Freitas, logo após a audiência, Romero já manifestava seu otimismo em relação ao leilão que envolvia o Aeroporto João Suassuna.

Como prefeito e cidadão campinense, Romero considerou um momento histórico para a cidade. A empresa Aena, ao arrematar o Bloco Nordeste de aeroportos, se compromete em fazer investimento bilionário nas estruturas em Aracaju (SE) Campina Grande (PB) João Pessoa (PB) Juazeiro do Norte (CE) Maceió (AL) .