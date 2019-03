Retiro religioso gratuito é opção no Carnaval em João Pessoa

Da Redação com Ascom. Publicado em 3 de março de 2019 às 9:25.

Na 14ª edição do retiro de Carnaval “Renascer” a Comunidade Católica Shalom espera reunir um público de 800 pessoas nos três dias de evento, que acontece entre os dias de 03 a 05 de março, no Colégio Interativo, no centro da Capital.

O evento é gratuito e conta em sua programação com peças de teatro, palestras, momentos de oração, confissão, cursos, aconselhamentos, santa missa e, ainda, espaço Kids, uma versão totalmente infantil do evento, para as crianças.

O retiro ‘Renascer’ é aberto a todos os públicos, inclusive para pessoas não católicas e sem credo. As atividades terão início às 8h e seguirão até a noite encerrando com a Santa Missa em todos os dias do encontro.

A expectativa este ano, segundo a organização, é reunir nos três dias, cerca de 800 pessoas. O Arcebispo do Dom Delson é uma das presenças confirmadas. Ele vai presidir a celebração da Santa Missa no dia 04, segunda-feira, encerrando o segundo dia de evento.

Para quem busca um carnaval inesquecível, o Renascer vai oferecer pelas manhãs momentos intensos de oração, louvor, muita dança, música e alegria.

Às tardes são marcadas por momentos de cursos gratuitos, confissões com padres, aconselhamentos com missionários e espaços de convivência.

Sobre a Comunidade Católica Shalom

A Comunidade Católica Shalom foi fundada em Fortaleza há 35 anos, reconhecida pelo Pontifício como Associação Internacional das Novas Comunidades da Igreja católica e realiza missões de evangelização em vários países. Em João Pessoa, a comunidade completa 16 anos de missão em 2018.