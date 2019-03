Reconduzida à APPL, Eliane Galdino destaca conquistas femininas

Da Redação com Ascom. Publicado em 9 de março de 2019 às 7:58.

A servidora pública Eliane Galdino será empossada, na próxima quinta-feira (14), na presidência da Associação Promocional do Poder Legislativo (APPL), órgão responsável, dentre outras funções, pela gestão das atividades da Creche e da Escola do Legislativo.

A solenidade ocorrerá no plenário da Assembleia, a partir das 10h, durante Sessão Especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (8).

Eliane foi reconduzida ao cargo, após a eleição do seu marido, o deputado Adriano Galdino (PSB), para a presidência da ALPB nos biênios 2019/2020 e 2021/2022. No mês da mulher, Eliane relembra a sua trajetória pública, ressaltando que já assumiu cargos importantes, a exemplo da secretaria de Educação da cidade de Pocinhos, no interior da Paraíba.

De acordo com Eliane, a ocasião é especial e simbólica para a representatividade feminina nos cargos de poder.

“Me sinto muito feliz e lisonjeada de tomar posse numa sessão solene dedicada à mulher, que é a porta-voz e que hoje conquista espaços importantes na política e em todas as atividades profissionais. Então, é muito gratificante a gente poder, nesta data, justamente homenageando a mulher, concretizar a nossa posse e apresentar aquelas mulheres que irão, comigo, compor a nova direção da APPL”, comemorou.

À frente da APPL, no biênio 2015/2016, quando assumiu a presidência pela primeira vez, Eliane retoma o cargo com grande expectativa.

“Essa é uma instituição importante, porque, através dela, nós podemos contribuir com o engrandecimento da nossa Creche, que hoje é uma referência não só na Paraíba, como no Brasil, pelo modelo que os profissionais conduzem os trabalhos, bem como dar apoio ao Clube da Melhor Idade Novo Alvorecer, que é justamente onde os funcionários da Assembleia com idade avançada podem fazer diversos cursos e atividades para o bem-estar”, explicou.

APPL – A Associação Promocional do Poder Legislativo (APPL) foi criada e idealizada com a finalidade de oferecer um serviço social para atender aos anseios dos servidores e dependentes da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Vinculada diretamente à Presidência do Poder Legislativo, tem recebido sempre o apoio irrestrito de todos os parlamentares.

Além da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho e da Escola do Legislativo da Paraíba, a APPL coordena as ações desenvolvidas no Centro de Saúde Deputado Rômulo Gouveia, da Divisão de Assistência Social, e da Divisão de Psicologia da Assembleia.